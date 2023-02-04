Невилл раскритиковал Челси за ужасную игру в атаке

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл высказался о проблемах Челси в атаке.

"Поттеру понадобится некоторое время. Несмотря на то, что они потратили 600 миллионов фунтов стерлингов, я изучил каждую линию команды и подумал, что им нужно стать лучше. Я не был впечатлен, но это займет много времени, нельзя судить их по этому поводу.

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Поттеру предстоит проделать большую работу, чтобы превратить эту команду в единое целое. Челси беззуб в атаке, это настоящая проблема для них", – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, Челси за последние 10 матчей сумел забить лишь 5 голов, одержав победу лишь двух играх.