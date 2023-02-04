НФЛ получила предложение вывести из обращения всех команд игровой номер Брэди

Несколькими днями ранее квотербек Тампа-Бэй Бакканирс Том Брэди объявил об окончательном завершении карьеры.

В тот же день игрок Теннесси Тайтенс Тэйлор Леван у себя в Twitter опубликовал пост, в котором предложил Национальной футбольной лиге вывести из обращения всех команд игровой номер Брэди.

We should retire the number 12 for every team in the NFL. 🐐 — Taylor Lewan (@TaylorLewan77) February 1, 2023

Стоит отметить, что если НФЛ решится на данный шаг, это будет лишь четвертый подобный случай в истории спорта Северной Америки, сообщает Sports Illustrated.

Ранее подобной чести были удостоины первый чернокожий бейсболист в 20-м веке Джеки Робинсон (42-й номер), величайший игрок в истории НХЛ Уэйн Гретцки (99-й номер) и 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл (6-й номер).

Стоит отметить, что на данный момент 12-й номер, под которым выступал Брэди, уже выведен из обращения 7-ю командами НФЛ. А Сиэтл Сихоукс вывели этот номер, закрепив его не за определенным игроком, а за фанатами.