"В этот раз навсегда": Том Брэди объявил о завершении карьеры

Легендарный квотербек Том Брэди объявил о завершении профессиональной карьеры.

45-летний футболист опубликовал видео у себя в Instagram, в котором заявил, что в этот раз он навсегда уходит из спорта.

"Доброе утро, ребята. Перейду сразу к делу. Я завершаю карьеру. Навсегда. Я знаю, что в прошлый раз процесс был довольно сложным, поэтому, когда я проснулся этим утром, я решил, что просто нажму на запись и дам вам знать первыми".

"Это не будет многословно. Вы получите только одно суперэмоциональное эссе о завершении карьеры - в прошлом году я исчерпал всего себя. Спасибо каждому из вас за поддержку — моей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, моим соперникам. Я мог бы бесконечно продолжать этот список — слишком много кого можно упомянуть".

"Спасибо, что позволили мне воплотить мою абсолютную мечту. Я бы ничего не изменил. Люблю вас всех".

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Проиграв Даллас Ковбойз в первом раунде плей-офф Национальной футбольной лиги Том Брэди впервые намекнул на потенциальное завершение карьеры. Спустя две недели он принял окончательное решение уйти из спорта.

Напомним, что изначально Брэди заявил о завершении карьеры еще в январе 2022 года, однако спустя несколько месяцев он передумал, решив отыграть еще один сезон.

За 23 сезона в НФЛ Том Брэди выступал за две команды: Нью-Ингленд Пэтриотс (2000-2019) и Тампа-Бэй Бакканирс (2020-2023). Он рекордные 7 раз становился победителем Супербоула, 5 раз признавался MVP Супербоула, а также 3 раза MVP НФЛ.