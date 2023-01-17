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Пойду высплюсь: легендарный Том Брэди намекнул в завершение карьеры

Квотербек Тампа-Бэй Бакканирс близок к завершению карьеры.
Сегодня, 08:02
Том Брэди / Getty Images
Том Брэди / Getty Images

В рамках первого раунда плей-офф Национальной футбольной Лиги Тампа-Бэй проиграла Даллас Ковбойз и завершила свой сезон.

"Пойду домой и хорошенько высплюсь", - прокомментировал свои планы на ближайшее будущее лидер Бакканирс Том Брэди.

45-летний квотербек на старте второй четверти допустил ошибку, отдав пас в очковую зону в руки сопернику.

На послематчевой пресс-конференции Брэди подвел итоги игры и сезона, а затем попрощался с журналистами, фанатами и признался в любви к организации, что большинство расценили как намек на завершение карьеры.

Кто такой Том Брэди?

Легендарный квотербек, за свою карьеру выигравший больше чемпионских титулов в НФЛ, чем любой другой игрок или даже организация.

Брэди шесть раз приводил в чемпионство Нью-Ингленд Петриотс, а также стал чемпионом с Тампой в 2021 году.

Он не только звезда на поле, но и за его пределами. Недавно он подписал контракт с телевидением, по которому заработает большую сумму, чем за всю игровую карьеру вместе взятую.

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