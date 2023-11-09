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Баскетбол

"Мне понравилась его энергетика": Вембаньяма сходил на ужин с легендой американского футбола

Том Брэди еще и не забыл пошутить насчет разницы в росте.
Сегодня, 13:47
Виктор Вембаньяма и Том Брэди / https://www.instagram.com/tombrady/ / Getty Images
Виктор Вембаньяма и Том Брэди / https://www.instagram.com/tombrady/ / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Нью-Йорк обыграл Сан-Антонио со счетом 126:105.

Для новичка Сперс Виктора Вембаньямы это был первый опыт игры на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден.

Этому опыту предшествовал другой. До матч Вембаньяма сходил на ужин с семикратным победителем Супербоула Томом Брэди.

"Мне очень понравилась его энергетика: очень скромный и интересный, но в то же время и заинтересованный в других людях", - цитирует француза The Athletic.

"Очень приятно видеть успешных, но счастливых людей. Он просто выглядит как довольный своей жизнью человек, который делает других счастливыми".

Брэди не забыл в социальных сетях заняться самоиронией. Том опубликовал отфотошопленную фотографию, на которой он одного роста с Вембаньямой, хотя француз выше его на 31 см.

Он подписал фотографию: "СМИ просят разрешение на использование этой фотографии. Да, вы можете, вот файл. Не обращайте внимание на другие отфотошопленные фотографии меня и Виктора".

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В игре против Нью-Йорка Виктор Вембаньяма провел на паркете 30 минут, за которые набрал 14 очков, 9 подборов, 2 передачи и один блок-шот.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс том брэди

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