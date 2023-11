"Мне понравилась его энергетика": Вембаньяма сходил на ужин с легендой американского футбола

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Нью-Йорк обыграл Сан-Антонио со счетом 126:105.

Для новичка Сперс Виктора Вембаньямы это был первый опыт игры на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден.

Этому опыту предшествовал другой. До матч Вембаньяма сходил на ужин с семикратным победителем Супербоула Томом Брэди.

"Мне очень понравилась его энергетика: очень скромный и интересный, но в то же время и заинтересованный в других людях", - цитирует француза The Athletic.

"Очень приятно видеть успешных, но счастливых людей. Он просто выглядит как довольный своей жизнью человек, который делает других счастливыми".

Брэди не забыл в социальных сетях заняться самоиронией. Том опубликовал отфотошопленную фотографию, на которой он одного роста с Вембаньямой, хотя француз выше его на 31 см.

Он подписал фотографию: "СМИ просят разрешение на использование этой фотографии. Да, вы можете, вот файл. Не обращайте внимание на другие отфотошопленные фотографии меня и Виктора".

Media outlets asking for permission to use this photo. Yes you may, here is the file. Disregard other photoshopped images of me and Victor. pic.twitter.com/veDqfGkA3a