Ливерпуль не хочет продлевать контракт с Кейта

Гвинейский хавбек Ливерпуля Наби Кейта вряд ли останется в команде на следующий сезон, сообщает Флориан Плеттенберг.

Контракт Кейта с клубом заканчивается этим летом, и стороны не намерены продлевать контракт.

Скорее всего Наби покинет клуб свободным агентом, им уже интересуется ряд клубов. Скорее всего, 27-летний футболист вернется в Германию.

Также сообщается об интересе со стороны Галатасарая, но журналист утверждает, что Кейта не заинтересован в переходе в турецкий чемпионат.

Напомним, что Наби Кейта перешел в Ливерпуль в 2018 году за 48 млн фунтов. В этом сезоне гвинеец провел 6 матчей в АПЛ.