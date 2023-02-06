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Футбол

Ливерпуль не хочет продлевать контракт с Кейта

Возможно, гвинеец вернется в Германию.
Сегодня, 21:12
Наби Кейта / Getty Images
Наби Кейта / Getty Images

Гвинейский хавбек Ливерпуля Наби Кейта вряд ли останется в команде на следующий сезон, сообщает Флориан Плеттенберг.

Контракт Кейта с клубом заканчивается этим летом, и стороны не намерены продлевать контракт. 

Скорее всего Наби покинет клуб свободным агентом, им уже интересуется ряд клубов. Скорее всего, 27-летний футболист вернется в Германию.

Также сообщается об интересе со стороны Галатасарая, но журналист утверждает, что Кейта не заинтересован в переходе в турецкий чемпионат.

Напомним, что Наби Кейта перешел в Ливерпуль в 2018 году за 48 млн фунтов. В этом сезоне гвинеец провел 6 матчей в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Наби Кейта

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