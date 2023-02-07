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УАФ обратилась к испанской федерации по поводу инцидента с Зозулей

Испанские фанаты снова начали оскорблять игрока.
Сегодня, 13:31
Роман Зозуля / Getty Images
Роман Зозуля / Getty Images

Украинская ассоциация футбола отправила официальное письмо президенту Королевской испанской футбольной федерации по поводу инцидента с Романом Зозулей.

В рамках 20-тура Примеры Федерасьон встречались между собой Депортиво и Райо Махадаонда, за который и выступает украинский футболист.

Фанаты начали выкрикивать различные оскорбления в адрес игрока, по типу "Путин вас победит" или "Зозуля - нацист". Судье пришлось даже остановить матч на некоторое время.

В письме подчеркивается, что ПАСЕ признал росию террористическим государством, то же самое сделали многие страны, включая и Испанию.

А потому УАФ просит своих испанских коллег принять соответствующие меры, чтобы найти и наказать виновных по максимальной строгости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Зозуля

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