Ювентус избавится от пятерых игроков летом
Клуб планирует сохранить около 70 млн евро.
Учитывая, что теперь существует большая вероятность того, что Ювентус останется без Лиги Чемпионов на следующий сезон, клубу необходимо сократить расходы.
Уже летом клуб собирается избавиться сразу от пяти игроков - Хуана Куадрадо, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Адриена Рабьо и Алекса Сандро. Их соглашения с клубом истекают этим летом.
По подсчетам клуба, это должно помочь туринцам сохранить около 70 млн евро на одних только зарплатах. При этом Ювентус собирается продлить Карло Писолио и Аркадиуша Милика.
К тому же клуб намеревается заняться своими воспитанниками, продвигая молодые таланты из второй команды.
Напомним, ранее появлялась информацию о том, что клуб намерен избавиться от Поля Погба.