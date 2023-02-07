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Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Южноамериканцы решили принять Мундиаль.
Сегодня, 21:21
Кубок мира / Getty Images
Кубок мира / Getty Images

Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай провели презентацию своей заявки на проведение ЧМ-2030. Об этом сообщает издание Ole.

Страны связали свою заявку со 100-летием проведения чемпионатов мира. Финал турнира предлагают провести там же, где и был решающий матч ЧМ-1930.

Кроме того, президент Аргентины Альберто Фернандес предложил присоединить к заявке Боливию.

"Эта кандидатура предназначена для всего континента. По этой причине собираюсь предложить, чтобы наша братская страна Боливия стала частью этой мечты", – говорится в заявлении Фернандеса.

Ранее сообщалось, что Украина, Испания и Португалия подали общую заявку на проведение ЧМ-2030.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира ЧМ-2030

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