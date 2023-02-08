Аллегри: На поле у Ювентуса 41 очко, хотя в таблице 26

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о победе над Салернитаной (3:0) в рамках матча 21-го тура Серии А.

"Ребята хорошо отреагировали на поражение от Монцы.

Они хорошо играли в течение 60 минут, затем стали играть поверхностно, допустив слишком много ударов по сравнению с тем, сколько должны были допустить.

На этой стадии матча нам нужно быть лучше. Если мы отпускаем контроль над матчем, то позволяем сопернику набраться смелости.

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Это был матч, который нужно было не сыграть, а выиграть. Движение мяча нужно улучшить, это аспект, который требует техники.

На поле у нас 41 очко, хотя в турнирной таблице у нас сейчас 26. Таким образом, нам не хватает 14 очков, чтобы обеспечить себе безопасность. Цель будет состоять в том, чтобы попасть в верхнюю часть таблицы", – сказал Аллегри в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, после 21 тура Серии А Ювентус занимает 10 место, набрав всего 26 баллов.