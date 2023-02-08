Реал предложил новый контракт игроку линии атаки

Реал предложил новых контракт вингеру Марко Асенсио. Об этом сообщает издание El Debate.

Стороны согласовали срок возможного соглашения на 4 года, однако не смогли договориться о зарплате. Сейчас испанец зарабатывает 4,5 млн евро в год, и Реал предложил ему повышение зарплаты до 4,8 млн евро в год.

В свою очередь, агент игрока Жорже Мендеш потребовал повысить предложение до 6 млн евро в год.

Реал не намерен идти на уступки, так как Асенсио в этом сезоне выходит на после со скамейки запасных. Ввиду этого, мадридский клуб не предложит игроку более 5 млн евро в год.

В текущем сезоне на счету 27-летнего испанца 2 гола и 3 ассиста в 15 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Реал намерен продлить контракт с одним из своих полузащитников.