В ПСЖ определились с судьбой Рамоса

Руководство ПСЖ склоняется к тому, чтобы не продлевать контакт с защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Парижский клуб все еще не сделал предложение 36-летнему испанцу о продлении договора, который истекает уже этим летом. Руководство ПСЖ хочет получить гарантии касаемо того, что Рамос продолжит выступать на высоком уровне в следующем сезоне.

В данный момент боссы парижан склоняются к тому, чтобы не продлевать контракт с испанцем, если в ближайшие месяцы защитник не сможет переубедить своей игрой членов правления своей игрой.

В текущем сезоне на счету защитника 1 ассист в 19 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Рамос может помочь ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ с Баварией.