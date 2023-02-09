iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рух узнал потенциальных соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Украинский клуб продолжит борьбу в турнире на стадии 1/8 финала.
Сегодня, 15:20
Рух сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА / fcrukh.com
Рух сыграет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА / fcrukh.com

Львовский Рух после победы в матче Юношеской лиги УЕФА с миланским Интером вышел в 1/8 финала турнира.

Своего следующего соперника украинская команда узнает по итогам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 13 февраля.

Читай также: Рух в бешеной серии пенальти прошел Интер в Юношеской Лиге УЕФА

В жеребьевке, которая определит пары от 1/8 финала и до решающего поединка, примут участие восемь победителей групп и восемь победителей стыковых матчей.

Победители групп:

  • Атлетико (группа В)
  • Барселона (группа С)
  • Ливерпуль (группа А)
  • Манчестер Сити (группа G)
  • Милан (группа E)
  • ПСЖ (группа Н)
  • Реал (группа F)
  • Спортинг (группа D)

Победители стыковых матчей:

  • АЗ (Путь чемпионов)
  • Аякс (2-е место в группе А)
  • Боруссия Дортмунд (2-е место в группе G)
  • Генк (Путь чемпионов)
  • Зальцбург (2-е место в группе Е)
  • Порту (2-е место в группе В)
  • Рух (Путь чемпионов)
  • Хайдук (Путь чемпионов)

В одну пару не смогут попасть команды, которые играли в одном квартете на групповом этапе Пути Лиги чемпионов. Команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся.

Все стадии плей-офф будут сыграны в формате одного матча. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе Коловрэ в Ньоне.

Напомним, что Шахтер не смог пробиться в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив хорватскому Хайдуку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка Юношеская лига УЕФА Рух

Статьи по теме

Рух в бешеной серии пенальти прошел Интер в Юношеской Лиге УЕФА Рух в бешеной серии пенальти прошел Интер в Юношеской Лиге УЕФА
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Жеребьевка Лиги наций: определились полуфинальные пары финального раунда Жеребьевка Лиги наций: определились полуфинальные пары финального раунда
Или трусы наденьте, или крестик снимите: Рух обиделся на Карпаты из-за высказывания тренера Или трусы наденьте, или крестик снимите: Рух обиделся на Карпаты из-за высказывания тренера
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

НХЛ16:46
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа16:28
Президент Барселоны раскритиковал финансовые правила Ла Лиги
НБА16:28
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Шарп и Грин спорят, чей аллей-уп круче
Европа16:01
Руководство Баварии разделилось в конфликте Нагельсманна и Нойера
Европа15:46
Тиаго Силва позитивно оценил трансферную кампанию Челси
Европа15:43
Легенду Манчестер Юнайтед признали виновным в публикации гомофобных оскорблений
Европа15:20
Рух узнал потенциальных соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Формула 115:00
В БМВ исключили возможность возвращения в Формулу-1
Легкая атлетика14:35
Левченко завоевала золото в прыжках в высоту на турнире во Франции
Водные14:29
Чемпионат мира 2025 года по водным видам спорта перенесли из Казани
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK