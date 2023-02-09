Рух узнал потенциальных соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Львовский Рух после победы в матче Юношеской лиги УЕФА с миланским Интером вышел в 1/8 финала турнира.
Своего следующего соперника украинская команда узнает по итогам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 13 февраля.
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В жеребьевке, которая определит пары от 1/8 финала и до решающего поединка, примут участие восемь победителей групп и восемь победителей стыковых матчей.
Победители групп:
- Атлетико (группа В)
- Барселона (группа С)
- Ливерпуль (группа А)
- Манчестер Сити (группа G)
- Милан (группа E)
- ПСЖ (группа Н)
- Реал (группа F)
- Спортинг (группа D)
Победители стыковых матчей:
- АЗ (Путь чемпионов)
- Аякс (2-е место в группе А)
- Боруссия Дортмунд (2-е место в группе G)
- Генк (Путь чемпионов)
- Зальцбург (2-е место в группе Е)
- Порту (2-е место в группе В)
- Рух (Путь чемпионов)
- Хайдук (Путь чемпионов)
В одну пару не смогут попасть команды, которые играли в одном квартете на групповом этапе Пути Лиги чемпионов. Команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся.
Все стадии плей-офф будут сыграны в формате одного матча. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе Коловрэ в Ньоне.
Напомним, что Шахтер не смог пробиться в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив хорватскому Хайдуку.