Рух узнал потенциальных соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Украинский клуб продолжит борьбу в турнире на стадии 1/8 финала.

Львовский Рух после победы в матче Юношеской лиги УЕФА с миланским Интером вышел в 1/8 финала турнира.

Своего следующего соперника украинская команда узнает по итогам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 13 февраля.

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В жеребьевке, которая определит пары от 1/8 финала и до решающего поединка, примут участие восемь победителей групп и восемь победителей стыковых матчей.

Победители групп:

Атлетико (группа В)

Барселона (группа С)

Ливерпуль (группа А)

Манчестер Сити (группа G)

Милан (группа E)

ПСЖ (группа Н)

Реал (группа F)

Спортинг (группа D)

Победители стыковых матчей:

АЗ (Путь чемпионов)

Аякс (2-е место в группе А)

Боруссия Дортмунд (2-е место в группе G)

Генк (Путь чемпионов)

Зальцбург (2-е место в группе Е)

Порту (2-е место в группе В)

Рух (Путь чемпионов)

Хайдук (Путь чемпионов)

В одну пару не смогут попасть команды, которые играли в одном квартете на групповом этапе Пути Лиги чемпионов. Команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся.

Все стадии плей-офф будут сыграны в формате одного матча. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе Коловрэ в Ньоне.

Напомним, что Шахтер не смог пробиться в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив хорватскому Хайдуку.