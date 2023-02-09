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Руководство Баварии разделилось в конфликте Нагельсманна и Нойера

Мюнхенскому клубу предстоит пройти еще одно испытание на прочность, решив очередной внутренний конфликт.
Сегодня, 16:01
Мануэль Нойер и Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Мануэль Нойер и Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Из-за недавнего увольнения тренера вратарей Баварии, отношения между Мануэлем Нойером и Юлианом Нагельсманном заметно ухудшились. В конфликте с Тони Тапаловичем руководство клуба выступило как единое целое, поддержав Нагельсманна. Однако в вопросе с капитаном команды все уже не так-то просто.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, в то время как Нагельсманн получил поддержку Оливера Кана и Хасана Салихамиджича, Ули Хенесс встал на сторону Нойера.

Хенесс считается отцовской фигурой для Мануэля, поскольку он настаивал на подписании с ним контракта в 2011 году, несмотря на критику со стороны многих фанатов.

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При этом внутри клуба Хенесс воспринимается как критик Нагельсмана. Почетный президент к тому же имеет влияние на команду через Нойера.

 

Кан и Салихамиджич в свою очередь полностью доверяют Нагельсманну. Они сделали его долгосрочным проектом, и проблемы с Нойером не заставят их усомниться в своих планах — до тех пор, пока Нагельсманн успешен. Проверка успешности начнется с 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Бавария Мюнхен Юлиан Нагельсманн

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