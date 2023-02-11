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Неплохое развлечение: Герой чемпионата мира посетил казино в Лондоне

Эмилиано Мартинес нашел время для отдыха во время клубного футбола.
Сегодня, 14:00
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Голкипер сборной Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес получил несколько дней на отдых во время подготовки к предстоящему матчу в чемпионате Англии.

30-летний вратарь вместе с друзьями посетили казино Mayfair, которое расположено в Лондоне (Англия).

Мартинес попал в объективы камеры на выходе у игрального центра.

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Стоит отметить, что аргентинец выглядел довольно уставший, покинувши заведение около полуночи.

Напомним, что Мартинес стал главным героем чемпионата мира в Катаре. Он помог национальной команде добыть трофей, обыгравши в финале сборную Франции.

В текущем сезоне Эмилиано провел 20 игр за Астон Виллу во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и пять игр сыграл на ноль.

В турнирной таблице АПЛ Астон Вилла идет на 11-м месте, имея 28 баллов. В воскресенье, 12 февраля, команда Унаи Эмери проведет матч с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Месси заматерился от увиденного карточного фокуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмилиано мартинес

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