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Тальяфико: Футболу нужно было видеть, как Месси выигрывает чемпионат мира

Аргентинец рад, что его соотечественник поднял над головой заветный кубок.
Сегодня, 14:53
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Защитник Лиона и сборной Аргентины Николас Тальяфико заявил, что Лионель Месси заслужил стать чемпионом мира.

"То, что Месси стал чемпионом мира, это справедливо. Видите ли, я не знаю, нуждался ли он в этом, потому что он и так лучший, и его успехи не нужно измерять чемпионатами, но я думаю, что футболу нужно было видеть, как Лео выигрывает чемпионат мира.

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Даже здесь, во Франции, многие люди говорили мне: "Как хорошо, что Лео победил", – сказал Тальяфико в интервью Ole.

Напомним, сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, в финале турнира одержав победу над Францией (3:3, пен 4:2). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира Лионель Месси николас тальяфико

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