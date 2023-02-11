В Аргентине раздумывают над выпуском купюр с Месси или Марадоной

Идея уже некоторое время не покидает умы аргентинцев.

В Аргентине все-таки могут появиться купюры с Лионелем Месси или Диего Марадоной, сообщает издание La Nacion.

С соотвествующим заявлением выступила президент крупнейшего в Аргентине банка Сильвина Батакис. На прошлой неделе центробанк уже утвердил новые купюры на 2000 песо.

Теперь же идет обсуждение, не стоит ли ввести еще и купюры на 10 000 песо. Именно на них предложено разместить Месси или Марадону.

"Я бы сыграла на чем-то, что занимает место в сердцах аргентинцев, это будет символическая банкнота, которая, например, имеет отношение к чемпионату мира. Я бы с радостью сделала банкноту с Лионелем Месси.

Я понимаю, что выпуск банкноты номиналом 10 тысяч песо анализируется, президент оставил тему открытой в сегодняшнем интервью. Анализируются различные кандидатуры. Ребята помоложе сказали бы, что десятка – это Месси, но есть сильные споры между Лионелем Месси и Диего Марадоной", – сказала Батакис.

Напомним, что ранее в Аргентине уже обсуждалась идея купюр с Месси, но тогда речь шла скорее о коллекционных предметах.