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Венгер верит, что Арсенал способен стать чемпионом Англии

Осталось поверить самим "канонирам".
Сегодня, 10:00
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Накануне матча между лидерами АПЛ Арсеналом и Манчестер Сити экс-тренер "канониров" Арсен Венгер поделился мыслями по поводу перспектив на чемпионство.

15 февраля в рамках перенесенного 12-го тура АПЛ Арсенал приймет на Эмирейтс Манчестер Сити. Перед этим матчем команда Артеты опережает соперников на 3 очка и имеет матч в запасе.

Арсен Венгер уверен, что эта игра не решит исход чемпионской гонки, но даст одной из команд солидное преимущество. К тому же французский специалист заявил, что в этом сезоне "горожане" заметно слабее, чем в предыдущие сезоны. Отвечая на вопрос, выиграет ли Арсенал АПЛ, Венгер был совершенно убежден.

"Я бы сказал "да", потому что чувствую, что все команды, обычно представляющие угрозу в Премьер-лиге, выбыли из гонки, и единственная угроза – это "Сити".

И даже "Сити" доминирует не так, как в прошлом году или два года назад. И я чувствую, что с начала этого сезона они стали более уязвимы в обороне, чем в прошлые годы", - приводит слова бывшего тренера The Boot Room.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Арсен Венгер Арсенал Лондон

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