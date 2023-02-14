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Рамос назвал причину перехода в ПСЖ

Испанец погнался за новыми вызовами и победами.
Сегодня, 17:18
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался о переходе в парижский клуб.

"Конечно, уход из Реала был очень большой переменой. Моя цель – всегда продолжать побеждать. Я много выиграл с мадридским Реалом, но я подумал, что это хорошая возможность сменить обстановку... попытаться помочь такой команде, как ПСЖ.

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Поначалу все было очень сложно. Нужно найти дом и обустроиться, особенно когда приезжаешь с семьей, с четырьмя детьми. Сначала процесс был немного сложным, но все получилось", – сказал Рамос в интервью сайту УЕФА.

Напомним, испанец покинул Реал и присоединился к ПСЖ летом 2021 года в качестве свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Серхио Рамос

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