Упамекано: Месси – самый умный игрок мира

Центрбек Баварии Дайо Упамекано назвал нападающего ПСЖ Лионеля Месси самым умным футболистом.

"Если не следить за ним, будут проблемы. Я думаю, что он самый умный игрок в мире. Он будет следить, находясь у вас за спиной, за тем, где вы располагаетесь. Он наблюдает за вашей реакцией, изучает вас.

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Он пытается остаться незамеченным, поэтому нельзя спускать с него глаз. Кроме того, поскольку он невысокий, его можно в какой-то момент упустить из виду. И когда вы это осознаете, он уже отдаст пас", – сказал Упамекано в интервью L’Equipe.

Напомним, ПСЖ и Бавария во вторник, 14 февраля, сыграют в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.