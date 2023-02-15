Репутація, кумири чи справедливість - чому Вінісіус не претендує на Збірну року?

Винисиус не попал в список, а Роналду и Неймар - да

Недавно ФИФА назвала список из 26 футболистов , которые смогут попасть в символическую сборную 2022 года.

Но, как обычно это бывает, не обошлось без критики этого списка. Главным вопросом фанатов было – а где же Винисиус Жуниор?

Чего добился Винни?

И вопрос этот достаточно логичный. 22-летний вингер в нынешнем сезоне, конечно, не показывает прямо чего-то феноменального, как условные Голанд или Мбаппе, но продолжает быть важной частью "сливочных".

Более того, для награды 2022 года FIFA FIFPRO Men's World 11 учитывались достижения футболистов с 7 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года, то есть весь прошлый сезон, и половина нынешнего, чтобы захватить чемпионат мира в Катаре.

А прошедшая кампания у Жуниора была просто прекрасной. Он выиграл чемпионат Испании, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Можно парировать, что Андрей Лунин тоже все это выиграл, но Винисиус также вошел в символическую сборную ЛЧ и Ла Лиги, был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов и забил победный гол в финале главного турнира.

И неужели игрок с таким послужным списком недостоин быть хотя бы в претендентах?

Что здесь делают Роналду и Неймар?

Главными претензиями, встречающимися на просторах интернета по списку претендентов, являются обвинения в присутствии там партнера Винисиуса по сборной Неймара, а также легендарного Криштиану Роналду.

А так ли они не заслуживают быть в этом списке?

Неймар в прошлом сезоне очень удачно помогал Лео Месси влиться в коллектив, когда у аргентинца не шла игра, именно бразилец помогал своими результативными действиями.

Кроме того, по совместным выступлениям Нея и Винни в сборной было хорошо видно, кто из них настоящий лидер этой команды, но как мы знаем, хороший парень – это не профессия.

С Роналду ситуация более интересная. Криштиану во время своего второго мероприятия у МЮ не выиграл ни одного трофея.

Но в прошлом сезоне он был едва ли не единственным светлым пятном команды, стал лучшим бомбардиром, а уже в этом превратился в антигероя и со скандалом покинул команду.

Но можно ли сказать, что Роналду не заслуживал попасть в список? Точно нельзя говорить, что это "за прошлые заслуги".

Так все же, почему Винисиус не попал в список?

Приходилось встречать критику именно ФИФА за то, как они выбирали список. Но дело в том, что голосовали и выбирали игроков другие такие же профессиональные футболисты.

Каждому, кто принимал участие, предоставляли возможность выбрать трех голкиперов, трех защитников, трех хавбеков и трех нападающих.

И давайте будем честны. Кто такие Неймар и Роналду для многих футболистов? Да, это игроки с далеко не образцовым поведением, но все же они являются кумирами и теми, на кого равнялись в игровом плане многие нынешние молодые ребята.

А кто для них Винисиус? Возможно есть те, кто уже равняется на бразильца, но (лично мое мнение) для многих он юный дебошир, попадающий в скандалы.

Кроме того, все же Жуниор в этом сезоне до Клубного чемпионата мира не имел таких ярких всплесков игры, как Голанд, Гави или Беллингем, что также могло повлиять на тех, кто голосовал.

Подводя итоги, можно выделить целый комплекс причин, почему Винисиус не вошел в список. Это и наличие большого количества конкуренции, и вероятное отношение респондентов к самому игроку и отсутствие яркого перфоманса в последние месяцы.

Личное мнение автора, Винисиус совершенно точно заслуживает быть в списке, если сравнивать с имеющимися вариантами. С другой стороны, пробиться сквозь тройку Бензема-Месси-Мбаппе во время выбора нападающих – задача очень сложная, поэтому у меня есть понимание, почему Жуниор все же не попал в 26 избранных.

Василий Войтюк