Джо Коул: Месси - величайший, он стоит выше Роналду и Марадоны

Бывший вингер Челси Джо Коул заявил, что считает нападающего ПСЖ Лионеля Месси величайшим игроком всех времен.

"Этот спор всегда будет существовать. Но Месси закрыл все вопросы по поводу нынешнего поколения, потому что он выиграл все.

Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, появлялись вопросы. Но он не остановился. Я никогда не видел такого игрока. Считаю, Месси – величайший игрок всех времен. Только у Пеле есть аргументы против него.

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Думаю, Месси с Пеле стоят рядом. Не Роналду и не Марадона – Месси выше их", – сказал Коул в эфире BT Sport.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 10 голов и 10 ассистов в 18 матчах Лиги 1.