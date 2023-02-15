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Руководство Ювентуса поставило Аллегри задачу выиграть еврокубок

Итальянец обязан будет привести команду к победе в Лиге Европы.
Сегодня, 16:47
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Руководство Ювентуса определился с целями на текущий сезон. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб нацелен на победу в Лиге Европы. Руководство "старой синьоры" поставило перед главным тренером Массимилиано Аллегри задачу выиграть данный турнир.

Боссы клуба считают это лучшей возможностью гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Победитель Лиги Европы напрямую попадает в групповую стадию нового розыгрыша ЛЧ.

В данный момент команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 29 баллов.

Напомним, 16 февраля Ювентус встретится с Нантом в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Ювентус избавится от пятерых игроков летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри

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