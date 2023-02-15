Бензема обошел Рауля и стал вторым в списке лучших бомбардиров Реала в Ла Лиге

Теперь француз уступает только лучшему бомбардиру в истории королевского клуба — Криштиану Роналду.

В среду, 15 февраля, в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сошелся с Эльче.

На 31-й минуте поединка "бланкос" получили право на 11-метровый удар, который успешно реализовал Карим Бензема.

Это взятие ворот стало историческим. Как сообщает Opta, Бензема забил 229-й гол в рамках чемпионата Испании, что позволило ему обойти Рауля, на счету которого 228 голов в Ла Лиге.

3 - Top 3 scorers of @realmadriden in the history of LaLiga:



🥇Cristiano Ronaldo 🇵🇹 - 311 goals

🥈KARIM BENZEMA 🇫🇷 - 229 goals🆕

🥉Raúl González Blanco 🇪🇸 - 228 goals



Legend. pic.twitter.com/pTD0uipKMF — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2023

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За несколько минут до свистка на перерыв форвард реализовал еще один пенальти, доведя количество забитых в чемпионате голов до 230. Теперь у 35-летнего француза осталось одно препятствие в лице Криштиану Роналду, который отметился 311 голами.