Бензема обошел Рауля и стал вторым в списке лучших бомбардиров Реала в Ла Лиге

3 - Top 3 scorers of @realmadriden in the history of LaLiga: 🥇Cristiano Ronaldo 🇵🇹 - 311 goals 🥈KARIM BENZEMA 🇫🇷 - 229 goals🆕 🥉Raúl González Blanco 🇪🇸 - 228 goals Legend. pic.twitter.com/pTD0uipKMF

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...