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Фердинанд считает главной причиной поражения Челси отсутствие форварда

И, как следствие, ужасную реализацию.
Сегодня, 14:34
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд сказал, что по его мнению, причина поражения Челси в ЛЧ в том, что у команды нет форварда. Об этом эксперт заявил во время эфире на BT Sport. 

По мнению Рио, в целом команда Грэма Поттера выглядела неплохо, но жуткая реализация моментов привела к такому результату.

Напомним, в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов Челси уступил дортмундской Боруссии со счетом 1:0.

"В этой команде нет "девятки". Они потратили столько денег за последние пару трансферных окон, но не подписали нападающего. Это проблема. Надеюсь, что об этом задумаются в долгосрочной перспективе, и в какой-то момент это произойдет.

До момента завершения атаки все идет хорошо, так как команда может передавать мяч между линиями, чтобы попадать в выгодные позиции. Но они потерпели неудачу из-за отсутствия реализации", – сказал бывший защитник Манчестер Юнайтед.

Ответный матч между Челси и Боруссией состоится 7 марта на Стэмфорд Бридж.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рио Фердинанд

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