Защитник Интера впечатлил скаутов Манчестер Сити

Ожидая, что летом Жоау Кансело окончательно покинет клуб, скауты Манчестер Сити заняты поиском нового левого защитника. Их внимание привлек Федерико Димарко.

25-летний итальянец проводит феноменальный сезон в составе миланского Интера. Федерико без пролем вытеснил из основы опытного Робина Госенса, чем, кстати, привлек внимание не только "горожан".

Ожидается, что Сити получит летом около 70 млн евро за Канселу и сразу реинвестирует их в нового защитника. Димарко, как раз, будет стоить около 40 млн евро, однако руководство "нерадзурри" хотело бы сохранить игрока.

Димарко хорошо знакомым итальянским болельщикам своими острыми кроссами, а тренер ценит игрока за универсальность. При необходимости Федерико может закрыть дыри и в полузащите.

Если Манчестер Сити внесет игрока в свой шорт-лист, им придется выдержать конкуренцию в лице мадридского Реала и Челси. Ранее сообщалось, что "горожан" интересует Бен Чилуэлл.