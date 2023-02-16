Анчелотти выступил с заявлением касаемо будущего Асенсио

Итальянец не думает о том, остается ли игрок в клубе.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о будущем вингера клуба Марко Асенсио.

"Мне кажется, Асенсио выглядит хорошо. Я не знаю, останется он или нет. Марко может остаться или не остаться, я не знаю, меня это мало волнует.

У нас очень важный вызов в этом сезоне. Главное, что он вносит свой вклад, как и в прошлом году.

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Пусть продолжает в том же духе, а клуб примет самое правильное решение", – сказал Анчелотти в интервью Goal.com.

В текущем сезоне на счету 27-летнего испанца 3 гола и 3 ассиста в 16 матчах Ла Лиги.