Арбитр, засчитавший гол в ворота Арсенала, покинул ассоциацию судей

Ли Мейсон покинул АПЛ после 15 лет работы.

PGMOL - английская ассоциация судей официально заявила, что Ли Мейсон покидает организацию по обоюдному согласию.

Напомним, Мейсон работал на VAR в матче Арсенал - Брентфорд, и именно он не провел офсайдную линию, что позволило засчитать гол Айвана Тоуни. В результате чего Арсенал незаслуженно лишился двух очков.

После этого в Англии вспыхнул довольно громкий скандал, Мейсона отстранили, а главный тренер "канониров" Микель Артета позволил себе довольно жестко критиковать английских судей.

Результатом этой ситуации стало то, что 51-летний Ли Мейсон более никогда не сможет работать на матчах Премьер-лиги, экс-судья покинул ассоциацию.

Ли Мейсон проработал в АПЛ около 15 лет, отсудил 287 матчей, а последний раз выходил на поле еще в сезоне 21/22. В текущем розыгрыше он работал только на VAR.