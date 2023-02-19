Агент Холанда назвал текущую трансферную стоимость игрока

Рафаэла Пимента, агент форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда заявила, что футболист стоит 1 млрд евро.

"Холанд стоит 1 млрд евро. Это не догадка, я в этом уверена.

Могут сказать, что я шучу, мол, никто не заплатит миллиард, но его возраст, класс, прогресс и его поведение, – вот почему я говорю о миллиарде.

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Будущее неизвестно, но оно наступит", – сказала Пимента в интервью Goal.com.

Напомним, Манчестер Сити прошлым летом подписал Холанда, заплатив 75 млн евро, тем самым активировав клаусулу выкупа в контракте норвежца с Боруссией Дортмунд.