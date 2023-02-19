iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Агент Холанда назвал текущую трансферную стоимость игрока

Цена на игрока поднялась выше небес.
Сегодня, 19:21
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Рафаэла Пимента, агент форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда заявила, что футболист стоит 1 млрд евро.

"Холанд стоит 1 млрд евро. Это не догадка, я в этом уверена.

Могут сказать, что я шучу, мол, никто не заплатит миллиард, но его возраст, класс, прогресс и его поведение, – вот почему я говорю о миллиарде.

Читайте также: Холанд высказался о своих бомбардирских достижениях

Будущее неизвестно, но оно наступит", – сказала Пимента в интервью Goal.com.

Напомним, Манчестер Сити прошлым летом подписал Холанда, заплатив 75 млн евро, тем самым активировав клаусулу выкупа в контракте норвежца с Боруссией Дортмунд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

Статьи по теме

РБ Лейпциг - Манчестер Сити: прогноз на матч 22.02.2023 Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити: прогноз на матч 22.02.2023 Лиги чемпионов
Барселона провела переговоры с агентом хавбека Манчестер Сити Барселона провела переговоры с агентом хавбека Манчестер Сити
РБ Лейпциг - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 22.02.2023 Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 22.02.2023 Лиги чемпионов
Защитник Интера впечатлил скаутов Манчестер Сити Защитник Интера впечатлил скаутов Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов
Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершается масс-стартами
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс19:55
Ломаченко назвал цель своей боксерской карьеры
ЧМ-202219:44
Динамо не смогло обыграть Адану Демирспор на сборах
Украина19:33
Турецкий клуб под угрозой срыва не позволил Динамо показывать второй тайм игры
Европа19:21
Агент Холанда назвал текущую трансферную стоимость игрока
Европа18:57
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
ММА18:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Киберспорт18:44
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа18:31
Унион не смог обойти Баварию в турнирной таблице из-за ничьей с Шальке
Европа18:22
Тренер ПСЖ - о матче с Лиллем: Невероятный сюжет
Европа18:02
Манчестер Юнайтед разгромил Лестер с помощью очередного топ-перформанса Рэшфорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK