Саа считает Рэшфорда одним из лучших форвардов мира

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Луи Саа назвал Маркуса Рэшфорда одним из лучших форвардов в мире.

Французский нападающий убежден, что 25-летний англичанин сейчас уступает только Килиана Мбаппе. Оба они значительно лучше всех остальных.

"На данный момент в мировом футболе не так много игроков лучше Рэшфорда, но Килиан Мбаппе по-прежнему лучший – он был невероятен последние три года и был боссом ПСЖ, хотя там были и Неймар с Лионелем Месси.

Мбаппе и Рэшфорд – двое лучших нападающих в мире на данный момент. Эрлинг Холанд играет хорошо, но он не дает так много. Видя азарт, скорость, уверенность Рэшфорда на данный момент, понимаешь, что против него невозможно играть, и Килиан Мбаппе такой же – невозможно защититься против этих умелых игроков.

Кажется, Маркусу передалась энергия Криштиану Роналду после его ухода – я не знаю, что случилось с парнем!" – приводит слова Саа портал Goal.

В последнем туре Лиги Европы Маркуса Рэшфорда назвали лучшим игроком недели.