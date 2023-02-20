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Саа считает Рэшфорда одним из лучших форвардов мира

Маркус уступает только Килиану Мбаппе.
Сегодня, 19:10
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Луи Саа назвал Маркуса Рэшфорда одним из лучших форвардов в мире.

Французский нападающий убежден, что 25-летний англичанин сейчас уступает только Килиана Мбаппе. Оба они значительно лучше всех остальных.

"На данный момент в мировом футболе не так много игроков лучше Рэшфорда, но Килиан Мбаппе по-прежнему лучший – он был невероятен последние три года и был боссом ПСЖ, хотя там были и Неймар с Лионелем Месси.

Мбаппе и Рэшфорд – двое лучших нападающих в мире на данный момент. Эрлинг Холанд играет хорошо, но он не дает так много. Видя азарт, скорость, уверенность Рэшфорда на данный момент, понимаешь, что против него невозможно играть, и Килиан Мбаппе такой же – невозможно защититься против этих умелых игроков.

Кажется, Маркусу передалась энергия Криштиану Роналду после его ухода – я не знаю, что случилось с парнем!" – приводит слова Саа портал Goal.

В последнем туре Лиги Европы Маркуса Рэшфорда назвали лучшим игроком недели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луи Саа Маркус Рэшфорд

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