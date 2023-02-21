Экс-игрок МЮ может стать одноклубником Роналду

Ивуарийский вингер Кристал Пэлас Уилфрид Заха может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Mirror, в услугах бывшего игрока Манчестер Юнайтед заинтересован Ан-Наср и Милан

Стоит отметить, что Заха, вероятно, достанется новому клубу бесплатно. Его контракт с "орлами" истекает летом этого года и к новому соглашению стороны пока не пришли.

В текущем сезоне футболист провел в стане подопечных Патрика Виейра 20 игр, забив 6 голов и отдав три ассиста.

Напомним, ранее Роналду высказался о победе Ан-Насра, которая вывела команду на первое место в чемпионате.