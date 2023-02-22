"До встречи, чемп": Рэшфорд встретился с чемпионом мира Формулы 1 на London Fashion Week
Нынешний сезон стал своеобразной эпохой Возрождения для Маркуса Рэшфорда. 25-летний вингер Манчестер Юнайтед уже побил собственный рекорд результативности за отдельно взятый сезон - а ведь все еще идет февраль!
В некоторой степени возможности часто забивать поспособствовал непростой календарь манкунианцев, которые играют каждые 3-4 дня.
И пока выдался выходной день перед ответственным матчем Лиги Европы против Барселоны, Рэшфорд съездил в Лондон, где прошел London Fashion Week.
Там он встретился с 7-кратным чемпионом мира Формулы 1 Льюисом Хэмилтоном. Два англичанина, получившие признание за заслуги перед Короной, отлично провели время, что можно понять из поста Маркуса в Instagram.
"Было приятно повидаться. Скоро снова увидимся, чемп", - так Рэшфорд подписал фотографию с Хэмилтоном.
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Как сообщает Sports Brief, помимо данной парочки на неделю мод также приехали Серена Уильямс, "синяя" троица Рис Джеймс, Жоау Феликс и Трево Чалоба, а также представители других лондонских клубов, Сон Хын Мин, Майкл Антонио и Саид Бенрахма.