Рамос прокомментировал свое решение завершить карьеру в сборной

Защитник ПСЖ Серхио Рамос высказался о своем решении завершить карьеру в сборной Испании.

"Я смиренно верю в то, что этот путь заслуживал окончания по моему собственному решению или из-за несоответствия моей игры тому, чего достойна сборная, но не из-за возраста или иных причин, о которых я не услышал, но которые почувствовал.

Быть молодым или не очень молодым – это не достоинство и не недостаток, это лишь временная характеристика, не всегда имеющая отношение к уровню игры или способностям.

Я с восхищением и завистью смотрю на Модрича, Месси, Пепе. Они отражают сущность традиций, ценностей, меритократии и справедливости в футболе. К сожалению, в моем случае подобного не будет, футбол не всегда справедлив и никогда не ограничивается только самим футболом.

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Все это я принимаю с грустью, которой хочу с вами поделиться, но также и с высоко поднятой головой и благодарностью за все эти годы, за всю вашу поддержку. Неизгладимые воспоминания остаются со мной, как и все трофеи, за которые мы боролись и завоевание которых праздновали вместе. Как и невероятная гордость за то, что я стал футболистом с наибольшим числом матчей за сборную Испании. Эта эмблема, эта футболка, эти фанаты делали меня счастливым человеком.

Я продолжу болеть за свою страну из дома, чувствуя себя привилегированным человеком после 180 игр за команду.

Я благодарю от всего сердца всех тех, кто всегда верил в меня!" – написал Рамос в соцсетях.

Напомним, Серхио выступал за сборную Испании с 2005 года, провел 180 матчей, что является рекордом команды, и забил 23 гола.