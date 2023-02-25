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Анчелотти высказался о решении Рамоса завершить карьеру в сборной

Итальянец поддержал бывшего подопечного.
Сегодня, 16:25
Рамос и Анчелотти / Getty Images
Рамос и Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о решении защитника ПСЖ Серхио Рамоса завершить карьеру в сборной Испании.

"Вопрос возраста для ветеранов заключается в том же, как и в случае с молодежью. Если игрок соответствует требованиям, то не нужно смотреть в паспорт.

Если в 17 лет он заслуживает того, чтобы играть, пусть играет. Он не должен играть, если он этого не заслуживает или если он не лучше другого игрока. То же самое касается 37-летнего игрока.

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Тренер должен оценивать то, что происходит на поле каждый день, на каждой тренировке – все ли в порядке и может ли игрок соответствовать требованиям, независимо от возраста. На мой взгляд, возраст игрока не должен влиять на решение", – сказал Анчелотти в интервью Diario Sport.

Напомним, Серхио выступал за сборную Испании с 2005 года, провел 180 матчей, что является рекордом команды, и забил 23 гола.

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