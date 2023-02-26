Альмерия - Барселона 1:0 видео гола и лучших моментов матча 26.02.2023 Ла Лиги
На Эстадио де лос Хуегос Медитерранеос состоялся матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором Альмерия принимала в гостях Барселону.
Хозяева поля одержали сенсационную победу со счетом 1:0. Единственный гол встречи забил форвард Альмерии Эль-Билаль Туре в середине первого тайма.
Вашему вниманию видео гола матча Альмерия - Барселона в двадцать третьем туре Ла Лиги:
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Альмерия - Барселона 1:0
Голы: Билал Туре, 24
Ожидаемые голы (xG): 1.04 - 1.19
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 5 - 12
Удары в створ: 3 - 1
Фолы: 13 - 11
Альмерия: Фернандо, Чуми, Эли, Бабич, Акьеме, Робертоне (Рамазани, 76), Эгуарас (Посо, 83), де ла Ос, Баптистао (Саму Кошта, 83), Суарес (Эмбарба, 76), Туре (Кайки, 89).
Барселона: тер Штеген, Серджи Роберто (Торре, 76), Кристенсен, Эрик Гарсия (Араухо, 67), Альба (Алонсо, 67), Бускетс (Аларкон, 76), Кессье (Рафинья, 46), де Йонг, Гави, Левандовски, Ферран Торрес.
Предупреждения: Эрик Гарсия (35), Робертоне (47), Хави (52), Чуми (53), Рафинья (54), Гави (57), Фернандо (87).
Источник: MEGOGO