Аллегри сообщил, когда Погба может провести свой первый матч после возвращения в Ювентус

Полузащитник сборной Франции и Ювентуса Поль Погба близок к возвращению после травмы.

Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри поделился подробностями восстановления. По словам итальянца, Погба может сыграть уже в следующем матче.

"Погба чувствует себя лучше, он был вызван на игру. Нам все еще нужно понять, будет ли у нас возможность дать ему сыграть несколько минут против Торино. Кьеза тренировался в общей группе, он чувствует себя хорошо", - сказал Аллегри.

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Отметим, что матч Ювентус - Торино состоится 28 февраля.

Напомним, Погба вернулся в туринский клуб в летнее трансферное окно, однако до сих по не провел ни одного официального матча.