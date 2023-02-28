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Футбол

Альварес не счастлив в Манчестер Сити

Аргентинцем уже заинтересовались другие клубы.
Вчера, 22:12
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес не очень рад своему новому контракту с клубом, сообщает 90Min.

Аргентинец, блеснувший на чемпионате мира, хочет получать больше игрового времени, ведь он почти постоянно сидит под Эрлингом Холландом.

Учитывая ситуацию, к Альваресу начали присматриваться скауты Реала, ПСЖ и Барселоны, которые гтовы гарантировать игроку время.

Однако в Сити не планировали расставаться со своим молодым талантом, так что уже предложили Хулиану новый контракт со значительным увеличением зарплаты.

Однако в клубе не уверены, что могут гарантировать Альваресу игровое время, что делает его несчастливым в Манчестере.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хулиан Альварес

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