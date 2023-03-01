iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус - Торино 4:2 видео голов и лучших моментов матча 28.02.23

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 07:35
Ювентус победил Торино / Getty Images
Ювентус победил Торино / Getty Images

Во вторник, 28 февраля, в рамках 24-го тура итальянской Серии А состоялось туринское дерби, в котором Ювентус принимал на своем поле Торино.

В результативном поединке, в котором команды на двоих забили шесть мячей, победу со счетом 4:2 праздновала команда Массимилиано Аллегри.

Уже в начале встречи Торино открыл счет усилиями Янна Карамо, на что Ювентус вскоре ответил результативным ударом Хуана Куадрадо. Под конец первого тайма Антонио Санабрия снова вывел "быков" вперед, но еще до перерыва Данило установил равновесие.

Во второй половине встречи одержать победу "бьянконери" помог бывший игрок "гранатовых" Глейсон Бремер. Центральный защитник сначала забил сам, а после отдал результативную передачу на Адриена Рабьо.

Стоит отметить, что в этом матче впервые после возвращения в Ювентус на поле появился полузащитник Поль Погба.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Торино в 24-м туре Серии А:

Ювентус - Торино 4:2

Голы: Куадрадо, 16, Данило, 45+1, Бремер, 71, Рабьо, 81 - Карамо, 2, Санабрия, 43.

Ювентус: Щесны - Данило, Бремер (Бонуччи, 90), Алекс Сандро - Куадрадо (Де Шильо, 69), Фаджоли, Барренчеа (Погба, 69), Рабьо, Костич - Ди Мария (Кьеза, 69) - Влахович (Кин, 86).

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи (Гравиллон, 84), Схурс, Буонджорно - Синго, Линетти (Риччи, 74), Илич, Родригес (Войвода, 75) - Миранчук, Санабрия, Карамо (Радоньич, 60 (Сек, 75)).

Предупреждения: Родригес, Риччи.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус торино чемпионат Италии Серия А видео голов обзор матча видео лучших моментов

Статьи по теме

Стандарты - наше все, Бремер не пожалел своих: Ювентус обыграл Торино в дерби Стандарты - наше все, Бремер не пожалел своих: Ювентус обыграл Торино в дерби
Милан - Аталанта 2:0 видео голов и лучших моментов матча Серии А Милан - Аталанта 2:0 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Магуайр высказался о взаимоотношениях с тен Хагом Магуайр высказался о взаимоотношениях с тен Хагом
Динамо потерпело неудачу в попытке подписать экс-игрока Ливерпуля Динамо потерпело неудачу в попытке подписать экс-игрока Ливерпуля
Помочь журналистам

Видео

Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА
Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа09:55
Магуайр высказался о взаимоотношениях с тен Хагом
Украина09:48
Динамо потерпело неудачу в попытке подписать экс-игрока Ливерпуля
ММА09:19
Тони Фергюсон призвал подать иск против президента UFC
НХЛ08:48
НХЛ: Тампа уступила Флориде, Бостон обыграл Калгари
Киберспорт08:29
The Lima Major 2023: Spirit опустились в нижнюю сетку, Entity прошли EG
НБА08:11
НБА: Мемфис одержал победу над Лейкерс, Сакраменто Леня одолел Оклахому
Европа07:35
Ювентус - Торино 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
НБА01:03
Чикаго отчислил Драгича, "Бо Круз" попрощался с Торонто, который подписал Бартона
Европа00:44
Кубок Англии: Манчестер Сити разгромил Бристоль, Лестер уступил Блэкберну
Европа00:05
Стандарты - наше все, Бремер не пожалел своих: Ювентус обыграл Торино в дерби
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK