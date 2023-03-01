Во вторник, 28 февраля, в рамках 24-го тура итальянской Серии А состоялось туринское дерби, в котором Ювентус принимал на своем поле Торино.

В результативном поединке, в котором команды на двоих забили шесть мячей, победу со счетом 4:2 праздновала команда Массимилиано Аллегри.

Уже в начале встречи Торино открыл счет усилиями Янна Карамо, на что Ювентус вскоре ответил результативным ударом Хуана Куадрадо. Под конец первого тайма Антонио Санабрия снова вывел "быков" вперед, но еще до перерыва Данило установил равновесие.

Во второй половине встречи одержать победу "бьянконери" помог бывший игрок "гранатовых" Глейсон Бремер. Центральный защитник сначала забил сам, а после отдал результативную передачу на Адриена Рабьо.

Стоит отметить, что в этом матче впервые после возвращения в Ювентус на поле появился полузащитник Поль Погба.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ювентус - Торино в 24-м туре Серии А:

Ювентус - Торино 4:2

Голы: Куадрадо, 16, Данило, 45+1, Бремер, 71, Рабьо, 81 - Карамо, 2, Санабрия, 43.

Ювентус: Щесны - Данило, Бремер (Бонуччи, 90), Алекс Сандро - Куадрадо (Де Шильо, 69), Фаджоли, Барренчеа (Погба, 69), Рабьо, Костич - Ди Мария (Кьеза, 69) - Влахович (Кин, 86).

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи (Гравиллон, 84), Схурс, Буонджорно - Синго, Линетти (Риччи, 74), Илич, Родригес (Войвода, 75) - Миранчук, Санабрия, Карамо (Радоньич, 60 (Сек, 75)).

Предупреждения: Родригес, Риччи.

Источник: MEGOGO