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Шахтеру на заметку: Фейеноорд обыграл Херенвен в четвертьфинале Кубка Нидерландов

"Южный клуб" прошел в следующую стадию.
Вчера, 22:52
Фейеноорд
Фейеноорд

В рамках четвертьфинала Кубка Нидерландов Фейеноорд встретился с Херенвеном.

Команды продемонстрировали равную игру и долгое время не могли порадовать болельщиков голом.

Исход встречи решил единственный эпизод ближе к концу поединка. На 80 минуте Сантьяго Томас Хименес отправил мяч точным ударом в сетку ворот Херенвена.

Этот гол и стал единственным в матче, обеспечив коллективу Арне Слота пятую победу в последних пяти матчах.

Напомним, что Фейеноорд стал соперником Шахтера в Лиге Европы. Матчи пройдут 9 и 16 марта соответственно.

Херенвен - Фейеноорд 0:1

Голы: Хименес, 80.

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