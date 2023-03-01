Шахтеру на заметку: Фейеноорд обыграл Херенвен в четвертьфинале Кубка Нидерландов
"Южный клуб" прошел в следующую стадию.
В рамках четвертьфинала Кубка Нидерландов Фейеноорд встретился с Херенвеном.
Команды продемонстрировали равную игру и долгое время не могли порадовать болельщиков голом.
Исход встречи решил единственный эпизод ближе к концу поединка. На 80 минуте Сантьяго Томас Хименес отправил мяч точным ударом в сетку ворот Херенвена.
Этот гол и стал единственным в матче, обеспечив коллективу Арне Слота пятую победу в последних пяти матчах.
Напомним, что Фейеноорд стал соперником Шахтера в Лиге Европы. Матчи пройдут 9 и 16 марта соответственно.
Херенвен - Фейеноорд 0:1
Голы: Хименес, 80.