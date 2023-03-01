Шахтеру на заметку: Фейеноорд обыграл Херенвен в четвертьфинале Кубка Нидерландов

В рамках четвертьфинала Кубка Нидерландов Фейеноорд встретился с Херенвеном.

Команды продемонстрировали равную игру и долгое время не могли порадовать болельщиков голом.

Исход встречи решил единственный эпизод ближе к концу поединка. На 80 минуте Сантьяго Томас Хименес отправил мяч точным ударом в сетку ворот Херенвена.

Этот гол и стал единственным в матче, обеспечив коллективу Арне Слота пятую победу в последних пяти матчах.

Напомним, что Фейеноорд стал соперником Шахтера в Лиге Европы. Матчи пройдут 9 и 16 марта соответственно.

Херенвен - Фейеноорд 0:1

Голы: Хименес, 80.