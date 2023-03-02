Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча и результат игры 01.03.2023

"Красные" довели дело до победного в концовке встречи.

В рамках перенесенного матча 7 тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Вулверхэмптоном.

"Красные" достаточно неуверенно начали поединок, но по ходу встречи постепенно становились все лучше и атаковали все острее.

После перерыва коллектив Юргена Клоппа полностью захватил инициативу, что вылилось в забитые мячи.

Сперва забил Дарвин Нуньес, но его гол был отменен из-за нарушения правил в атаке, однако спустя несколько минут Вирджил ван Дейк отличился вполне легитимно.

Удвоил преимущество своей команды Мохаммед Салах после асисста Костаса Цимикаса, который сегодня играл вместо Энди Робертсона. Этот гол и стал последним в матче.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Вулверхэмптон

Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0

Голы: Ван Дейк, 73 Салах, 77

xG: 2.74 - 1.00

Владение мячем: 56% - 44%

Удары: 15 - 4

Удары в створ: 6 - 1

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Милнер, 89), ван Дейк, Конате, Цимикас - Байxетич (Гендерсон, 79), Фабиньо, Эллиотт, Салах, Диогу Жота (Гакпо, 76), Нуньес (Фирмино, 89).

Вулверхэмптон: Жозе Са - Семеду, Доусон, Килман, Буэно (Аит-Нури, 24) - Моутиньо (Поденсе, 64), Сарабия (Траоре, 46), Лемина, Рубен Невеш, Матеуш Нуньеш (Гомес, 64) - Хименес (Диего Коста, 79).

Предупреждения: Байxетич, Семеду, Сарабия, Фабиньо, Рубен Невеш.