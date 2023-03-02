"Градус повышается": Анчелотти - о матче с Барселоной

В четверг, 2 марта, в рамках 1/2 финала Кубка Испании Реал на своем поле примет Барселону.

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти поделился ожиданиями от поединка. По словам итальянского специалиста, его подопечные должны проявить характер, чтобы добиться положительного результата.

"Требуются мужество и характер, чтобы выдержать давление такого матча. Как и всегда, очень хочется участвовать в подобных матчах, всегда есть воодушевление. Мы недалеко от финала, постараемся сделать все возможное".

Анчелотти высказался о поражении от Барселоны (1:3) в Суперкубке Испании.

"Мы все проанализировали. Нам не хватило напора и самоотверженности, плюс были ошибки, которые больше не повторятся. Это не решающий матч, но мы хотим получить преимущество".

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"У нас нет желания взять реванш за поражение в Суперкубке. Но из-за того, что обе команды близки к трофею, градус повышается. Только из-за этого", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи Реал - Барселона, которая начнется в 22:00 по Киеву.