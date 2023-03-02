Мендеш предложил Барселоне замену Бускетсу
Мануэль Угарте может пополнить каталонский клуб.
Барселона внимательно следить за хавбеком Спортинга Мануэлем Угарте, пишет Diario Sport.
Уругвайский опорник был предложен каталонцам его агентом Жорже Мендешем в качестве замены Серхио Бускетсу.
До сих пор неизвестно, останется ли испанец в Барселоне еще на год, потому клуб уже занят поисками замены.
При этом главный тренер каталонцев Хави продолжает настаивать на подписании Мартина Субименди, но клуб ищет более дешевый альтернативы.
Угарте, в целом, может стать именно таким вариантом, но на 21-летнего уругвайца также нацелились Вулверхэмптон и Тоттенхэм.