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Мендеш предложил Барселоне замену Бускетсу

Мануэль Угарте может пополнить каталонский клуб.
Сегодня, 15:17
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

Барселона внимательно следить за хавбеком Спортинга Мануэлем Угарте, пишет Diario Sport.

Уругвайский опорник был предложен каталонцам его агентом Жорже Мендешем в качестве замены Серхио Бускетсу.

До сих пор неизвестно, останется ли испанец в Барселоне еще на год, потому клуб уже занят поисками замены.

При этом главный тренер каталонцев Хави продолжает настаивать на подписании Мартина Субименди, но клуб ищет более дешевый альтернативы.

Угарте, в целом, может стать именно таким вариантом, но на 21-летнего уругвайца также нацелились Вулверхэмптон и Тоттенхэм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Спортинг Лиссабон

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