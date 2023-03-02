Мендеш предложил Барселоне замену Бускетсу

Барселона внимательно следить за хавбеком Спортинга Мануэлем Угарте, пишет Diario Sport.

Уругвайский опорник был предложен каталонцам его агентом Жорже Мендешем в качестве замены Серхио Бускетсу.

До сих пор неизвестно, останется ли испанец в Барселоне еще на год, потому клуб уже занят поисками замены.

При этом главный тренер каталонцев Хави продолжает настаивать на подписании Мартина Субименди, но клуб ищет более дешевый альтернативы.

Угарте, в целом, может стать именно таким вариантом, но на 21-летнего уругвайца также нацелились Вулверхэмптон и Тоттенхэм.