Рамос может сменить клубную прописку
ПСЖ рассматривает возможность непродления контракта с испанцем.
Серхио Рамос может покинуть стан ПСЖ по завершению этого сезона.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, парижане не горят желанием продлевать контракт с испанским ветераном.
В руководстве клуба примут окончательное решение на основании игры испанца в матчах Лиги чемпионов.
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Стоит отметить, что источник не раскрывает куда может перебраться Рамос, если ему придется покинуть нынешний клуб.
В текущем сезоне Рамос провел 33 поединка во всех турнирах, забив 2 гола и отдав один ассист.