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Футбол

Рамос может сменить клубную прописку

ПСЖ рассматривает возможность непродления контракта с испанцем.
Сегодня, 19:20
Cерхио Рамос / Getty Images
Cерхио Рамос / Getty Images

Серхио Рамос может покинуть стан ПСЖ по завершению этого сезона.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, парижане не горят желанием продлевать контракт с испанским ветераном.

В руководстве клуба примут окончательное решение на основании игры испанца в матчах Лиги чемпионов.

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Стоит отметить, что источник не раскрывает куда может перебраться Рамос, если ему придется покинуть нынешний клуб.

В текущем сезоне Рамос провел 33 поединка во всех турнирах, забив 2 гола и отдав один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Серхио Рамос

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