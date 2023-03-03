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Хави оценил победу над Реалом в Кубке Испании

Тренер каталонцев высказался о триумфальной игре в Эль-Классико.
Сегодня, 08:10
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

В рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании Барселона на выезде минимально обыграла Реал.

Наставник каталонской команды Хави подвел итоги противостояния. По словам специалиста, его команда добилась отличного результата.

"Мы добились очень хорошего результата. Остается ответный матч, но мы довольны нашей работой. Мы мало что позволили Реалу сделать на его собственном поле, где у него обычно много моментов. А сегодня не было ни одного вплоть до 89-й минуты. Я благодарен команде.

В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой".

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"Мы получили определенное преимущество, но это сильный соперник. Мы сыграем дома, перед своими фанатами, но и в случае поражения я бы вам сказал, что следующая игра будет аж через месяц. Это класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей", - приводит слова Хави Marca.

Отметим, что ответный поединок команд пройдет 19-го марта в Барселоне.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Реал - Барселона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави

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