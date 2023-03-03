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Шупо-Мотинг получил новый контракт и отблагодарил клуб картиной

Хотя и голами в этом сезоне камерунец тоже авансом отблагодарил.
Сегодня, 19:44
Эрик Шупо-Мотинг / fcbayern.com
Эрик Шупо-Мотинг / fcbayern.com

3 марта Бавария объявила, что продлевает контракт с Эриком Шупо-Мотингом. В честь этого форвард преподнес клубу необычный подарок.

В этом сезоне камерунский форвард принес немало очков мюнхенцам, у него 15 голов в 24 матчах. Так что неудивительно, что 33-летнего Эрика решили продлить еще на год.

По случаю подписанию нового контракта Шупо-Мотинг нарисовал картину в стиле граффити, где большими цифрами выведено число 2024.

Источник: fcbayern.com

Источник: fcbayern.com

"Я очень рад, что остаюсь здесь и продолжаю получать удовольствие от работы в клубе. Я чувствую себя здесь как дома. Моя семья тоже чувствует себя в Мюнхене как дома. Конкуренция большая, но когда ты хочешь быть в числе лучших, это тоже необходимо. Только так можно выиграть много титулов. И у нас по-прежнему большие планы. В Баварии все в полном порядке. Нет причин что-то менять", - заявил счастливый форвард.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен эрик шупо-мотинг

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