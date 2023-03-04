Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 04.03.2023
В рамках 26 тура чемпионата Англии Тоттенхэм встретился с Вулверхэмптоном.
"Шпоры" как и подобает фавориту доминировали во встрече по всем статистическим показателям.
Лондонский коллектив был куда ближе к забитому голу по совокупности моментов, а "волки" к тому же понесли еще и кадровую потерю в первом тайме. Тяжелую травму получил Диего Коста.
Однако коллективу Антонио Конте сегодня очень не везло и апогеем этого невезения стал гол Адамы Траоре на 82 минуте, принесший победу коллективу Хулена Лопетеги.
Таким образом, после 26 туров Тоттенхэм занимает 4 позицию, набрав 45 пунктов, однако у Ливерпуля и Ньюкасла имеющих по 39 и 41 балл соответственно на 2 матча меньше. Что касается "волков", то у них 27 пунктов и тринадцатая позиция в таблице.
Статистика матча чемпионата Англии Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм - 1:0
Голы: Траоре, 82
xG: 0.48 - 1.53
Удары: 8 - 22
Удары в створ: 5 - 6
Владение мячем: 46% - 54%