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Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 04.03.2023

Исход поединка решил один момент.
Сегодня, 19:27
Вулверхэмптон / Getty Images
Вулверхэмптон / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Англии Тоттенхэм встретился с Вулверхэмптоном.

"Шпоры" как и подобает фавориту доминировали во встрече по всем статистическим показателям.

Лондонский коллектив был куда ближе к забитому голу по совокупности моментов, а "волки" к тому же понесли еще и кадровую потерю в первом тайме. Тяжелую травму получил Диего Коста.

Источник: Getty Images

Однако коллективу Антонио Конте сегодня очень не везло и апогеем этого невезения стал гол Адамы Траоре на 82 минуте, принесший победу коллективу Хулена Лопетеги.

Таким образом, после 26 туров Тоттенхэм занимает 4 позицию, набрав 45 пунктов, однако у Ливерпуля и Ньюкасла имеющих по 39 и 41 балл соответственно на 2 матча меньше. Что касается "волков", то у них 27 пунктов и тринадцатая позиция в таблице.

Статистика матча чемпионата Англии Вулверхэмптон - Тоттенхэм

Вулверхэмптон - Тоттенхэм - 1:0

Голы: Траоре, 82

xG: 0.48 - 1.53
Удары: 8 - 22
Удары в створ: 5 - 6
Владение мячем: 46% - 54%

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм вулверхэмптон АПЛ

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