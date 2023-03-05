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Рома - Ювентус 1:0: обзор матча и результат игры 05.03.2023

Римский клуб сумел удержать на своем поле важную победу.
Вчера, 23:43
Рома - Ювентус / Getty Images
Рома - Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 5 марта, в рамках 25-го тура Серии А Рома принимала на своем поле Ювентус.

В первом тайме команды присматривались друг к другу, пытаясь нащупать нужный темп игры. Стороны организовывали выпады в адрес соперника, однако на завершающей стадии им не хватало везения в завершении.

Во второй половине встречи Рома с Ювентусом продолжили аккуратный футбол, пока Джанлука Манчини дальним ударом не открыл счет голам. После этого эпизода команды сразу оживились.

Источник: Getty Images

Туринцы пытались реализовать хотя бы один из тех моментов, которые создаются периодически у ворот римлян. Штанга и Руи Патрисиу спасали команду от пропущенного мяча.

Рома также не отсиживались в обороне и создавала проблемы оппоненту на контратаках. Команды под конец встречи обменивались опасными эпизодами, однако обе стороны не смогли внести правок в счет, завершив матч 1:0.

Отметим, под конец матча форвард Ювентуса Мойзе Кин сумел удалиться с поля всего за 30 секунд с момента выхода на газон.

Статистика матча Рома - Ювентус в 25-м туре Серии А

Рома - Ювентус 1:0
Гол: Манчини, 53

Ожидаемые голы (xG): 0,68 - 0,68
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 9 - 10

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум (Бове, 73), Матич, Кристанте, Пеллегрини (Белотти, 86), Залевски (Карсдорп, 64), Дибала (Абрахам, 73).

Ювентус: Шченсны, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Данило, Бремер, Куадрадо (Кин, 90), Костич (Погба, 77), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 77), Фаджоли (Кьеза, 59), Влахович.

Предупреждения: Локателли (31), Матич (33), Кристанте (58), Спинаццола (63), Костич (75).

Удаление: Кин, 90

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ювентус Серия А

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