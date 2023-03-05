Рома - Ювентус 1:0: обзор матча и результат игры 05.03.2023
В воскресенье, 5 марта, в рамках 25-го тура Серии А Рома принимала на своем поле Ювентус.
В первом тайме команды присматривались друг к другу, пытаясь нащупать нужный темп игры. Стороны организовывали выпады в адрес соперника, однако на завершающей стадии им не хватало везения в завершении.
Во второй половине встречи Рома с Ювентусом продолжили аккуратный футбол, пока Джанлука Манчини дальним ударом не открыл счет голам. После этого эпизода команды сразу оживились.
Туринцы пытались реализовать хотя бы один из тех моментов, которые создаются периодически у ворот римлян. Штанга и Руи Патрисиу спасали команду от пропущенного мяча.
Рома также не отсиживались в обороне и создавала проблемы оппоненту на контратаках. Команды под конец встречи обменивались опасными эпизодами, однако обе стороны не смогли внести правок в счет, завершив матч 1:0.
Отметим, под конец матча форвард Ювентуса Мойзе Кин сумел удалиться с поля всего за 30 секунд с момента выхода на газон.
Статистика матча Рома - Ювентус в 25-м туре Серии А
Рома - Ювентус 1:0
Гол: Манчини, 53
Ожидаемые голы (xG): 0,68 - 0,68
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 9 - 10
Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум (Бове, 73), Матич, Кристанте, Пеллегрини (Белотти, 86), Залевски (Карсдорп, 64), Дибала (Абрахам, 73).
Ювентус: Шченсны, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Данило, Бремер, Куадрадо (Кин, 90), Костич (Погба, 77), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 77), Фаджоли (Кьеза, 59), Влахович.
Предупреждения: Локателли (31), Матич (33), Кристанте (58), Спинаццола (63), Костич (75).
Удаление: Кин, 90