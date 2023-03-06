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Асенсио зол на Анчелотти и готов выслушать предложение Барселоны

Продлевать контракт хавбек точно не будет.
Сегодня, 21:14
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио все ближе к переходу в стан главного соперника "сливочных" Барселону, пишет Diario Sport.

Предполагалось, что испанец продлит контракт с клубом, который истекает летом этого года. При этом известно о интересе к Марко со стороны ряда клубов.

Барселона внимательно следит за ситуацией вокруг игрока, а Милан и Арсенал уже начали предпринимать конкретные шаги по подписанию полузащитника.

При этом сам Асенсио зол на Реал и Анчелотти в частности. В текущем году хавбек получает очень мало игровой практики, а в матче с Бетисом тренер заставил разминаться его полчаса, но так и не выпустил на поле.

Теперь испанец всерьез намерен покинуть королевский клуб и готов выслушать предложение Барселоны.

Ранее Анчелотти заявлял, что его не волнует, останется ли Марко Асенсио в клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Марко Асенсио

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