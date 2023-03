Соломон вернется в Шахтер после аренды в Фулхэм - Романо

Футболист донецкого Шахтера Манор Соломон, который ныне выступает за английский Фулхэм на правах аренды, вернется в украинскую команду.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 23-летний израильтянин покинет "дачников" по окончанию аренды.

По словам источника, Соломон вернется в Шахтер, но за ним уже следят многие команды.

Manor Solomon has scored 5 goals in the last 5 games with Fulham, four in Premier League and one in FA Cup ⚪️⚫️ #FulhamFC



Loan deal with Fulham expires in June; Salomon will return to Shakhtar at the end of the season with many clubs following him. pic.twitter.com/8LYNQyIRW0