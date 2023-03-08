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Соломон вернется в Шахтер после аренды в Фулхэм - Романо

Израильтянин заинтересовал множество клубов.
Сегодня, 20:30
Манор Соломон / ФК Фулхэм
Манор Соломон / ФК Фулхэм

Футболист донецкого Шахтера Манор Соломон, который ныне выступает за английский Фулхэм на правах аренды, вернется в украинскую команду.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 23-летний израильтянин покинет "дачников" по окончанию аренды.

По словам источника, Соломон вернется в Шахтер, но за ним уже следят многие команды.

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Напомним, Манор покинул Шахтер по новому правилу ФИФА. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2023, а летом он сможет подписать предварительный контракт с другой командой.

В текущем сезоне футболист провел 12 игр за Фулхэм, в которых забил пять голов.

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