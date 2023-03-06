Трубин признан лучшим игроком Шахтера в феврале

Голкипер победил в опросе болельщиков "горняков" по итогам месяца.

Голкипер Анатолий Трубин был признан лучшим игроком Шахтера по итогам февраля.

Как сообщает пресс-служба "горняков", вратарь набрал подавляющее большинство голосов в опросе болельщиков в соцсетях клуба - 79,5%.

Читай также: Трубин пропускает в каждом матче еврокубков, но делает море сейвов

21-летний голкипер обошел Тараса Степаненко, Георгия Судакова и Артема Бондаренко.

⚒ Анатолій Трубін – найкращий гравець «Шахтаря» в лютому 🔝



Уболівальники зробили свій вибір на користь воротаря, віддавши йому 79,5% голосів. Далі в рейтингу розташувалися Тарас Степаненко, Георгій Судаков та Артем Бондаренко.https://t.co/pEo8m7JlIL#Shakhtar #Трубін pic.twitter.com/iFaMzOydl6 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2023

В феврале Трубин защищал ворота Шахтера в трех матчах, в которых пропустил четыре гола. Голкипер стал героем послематчевой серии пенальти в плей-офф Лиги Европы с Ренном, когда отразил три удара соперников.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин получил особую карточку в FIFA 23.