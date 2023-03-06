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Трубин признан лучшим игроком Шахтера в феврале

Голкипер победил в опросе болельщиков "горняков" по итогам месяца.
Сегодня, 17:35
Анатолий Трубин / ФК Шахтер Донецк
Анатолий Трубин / ФК Шахтер Донецк

Голкипер Анатолий Трубин был признан лучшим игроком Шахтера по итогам февраля.

Как сообщает пресс-служба "горняков", вратарь набрал подавляющее большинство голосов в опросе болельщиков в соцсетях клуба - 79,5%.

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21-летний голкипер обошел Тараса Степаненко, Георгия Судакова и Артема Бондаренко.

В феврале Трубин защищал ворота Шахтера в трех матчах, в которых пропустил четыре гола. Голкипер стал героем послематчевой серии пенальти в плей-офф Лиги Европы с Ренном, когда отразил три удара соперников.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин получил особую карточку в FIFA 23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Анатолий Трубин

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